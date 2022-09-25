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نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم إحياء اليوم الوطني السعودي

نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم إحياء اليوم الوطني السعودي

شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء  الجمعة، في مراسم إحياء الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والتي نظمتها القنصلية العامة السعودية بأربيل.

وبهذه المناسبة، عبر نيجيرفان بارزاني عن تهانيه للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، آملاً لهم النجاح والرفاه.

من جانبه، عبر القنصل العام للمملكة العربية السعودية في أربيل عن شكره وتقديره هو والقيادة السعودية لمشاركة نيجيرفان بارزاني في إحياء هذه المناسبة الوطنية لبلده، معبراً عن الامتنان لحضوره هذه المراسم.

وحضر المراسم عدد مشهود من كبار المسؤولين في إقليم كوردستان والدبلوماسيين وممثلي الدول بإقليم كوردستان.

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