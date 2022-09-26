أمطار وفيرة تخيم على أجواء البلاد خلال الموسم الشتوي المقبل

بغداد/ حسين حاتم

توقع مختصون بالأنواء الجوية، أن يشهد طقس العراق أمطارا وفيرة خلال أشهر كانون الأول والثاني وشباط، فيما أشاروا إلى أن كتلة دافئة ترافق تعمق مرتفع جوي بداية تشرين الأول تسيطر على اجواء عموم البلاد.

ويقول المتنبئ الجوي صادق عطية في حديث لـ(المدى)، إن “الأسبوع الحالي وهو الأسبوع الأخير من شهر أيلول سيكون مستقرا من ناحية درجات الحرارة والرياح، ولا توجد أية عواصف غبارية”.

واضاف، أن “نشاط الرياح وصل الى 80 كيلو متر في الساعة جنوبي ووسط البلاد، مما تسبب بموجات غبار تنتهي اليوم الاثنين”، مبينا أن “نشاط الرياح سيبقى مستمرا وينتهي صباح غد الثلاثاء”.

وأشار عطية إلى أن “موسم الصيف انتهى منذ الأول من أيلول الجاري مناخيا، اما فلكيا فقد انتهى في 22 أيلول”.

ولفت المتنبئ الجوي إلى أن “الموسم المطري ستكون بدايته شحيحة في عموم المدن”، مستدركا “بداية الموسم المطري عادة ما تكون في الأيام الأولى من شهر تشرين الأول”.

وتوقع عطية، “وفرة في الأمطار خلال أشهر كانون الأول وكانون الثاني وشباط، تعوض بداية الموسم الشحيح في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني”.

بدوره، يقول المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته (المدى)، إن “موجة غبار كثيفة في مناطق جنوبي البلاد خصوصاً الطرق الخارجية ما بين المثنى وذي قار وغرب البصرة، نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية، التي تندفع باتجاه الكويت وشرق السعودية كما بدأ تصاعد الغبار من جنوب الموصل والغربية وصلاح الدين وسيزداد كثافة الساعات القادمة ويتحرك باتجاه المناطق الوسطى لاحقا”.

وأضاف أن “الغبار في المناطق الجنوبية يزول تدريجيا مع ساعات عصر ومساء اليوم بينما يستمر تواجد الغبار الخفيف والمتوسط في مناطق وسط البلاد إلى ساعات الليل ثم ينتهي”.

من جهته، يقول المتنبئ الجوي أحمد التميمي في تدوينة تابعتها (المدى)، إن “كتلة معتدلة بدأ تأثيرها على العراق، تتعمق لثلاثة ايام قادمة وانخفاض درجات الحرارة بدأ منذ صباح اليوم مع استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي بشكل واضح مع فرص لإثارة الغبار والاتربة”.

وأوضح، أن “درجات الحرارة تسجل في عموم المدن ضمن الثلاثينيات ماعدا البصرة وميسان حيث يشملها الانخفاض الثلاثيني ابتداءً من الاحد”.

وأشار التميمي، إلى أن “كتلة دافئة ترافق تعمق مرتفع جوي بداية تشرين الأول تسيطر على اجواء عموم مناطق البلاد اضافة لبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية”.

ومضى المتنبئ الجوي، إلى “عدم وجود مؤشرات لأمطار قريبة حتى نهاية الثلث الاول من تشرين الأول وهذا طبيعي كون موسم الامطار الفعلي يبدأ من يوم 16-10”.

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في العراق حتى نهاية الأسبوع، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، أن “طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، بينما ستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية”.

وأوضحت الهيئة، أن “طقس يوم الأربعاء، سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في عموم مناطق البلاد”.

وأشارت الى، أن “طقس يوم الخميس المقبل، سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية”.

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