الاتحاد يوضح حقيقة توقيع الكرد على وثيقة ائتلاف ادارة الدولة

بغداد ..

اوضح القيادي في الاتحاد الوطني احمد الهركي , الاثنين , أن التسريبات بشان توقيع الحزبين الكرديين على وثيقة ائتلاف إدارة الدولة غير مؤكدة رسميا، مشيرا الى وجود توجيهات بعدم التحدث عن اتفاق كردي بشان مرشح رئيس الجمهورية لانه سيربك المشهد السياسي .

وقال الهركي قي تصريح ، ان ” ما يذهب الية البعض من تسريبات بشأن توقيع الحزبين الكرديين على وثيقة ائتلاف الدولة غير مؤكد”، مبينا “اننا سواء وقع الحزبيين ام لم يوقعا فهذا مرهون بإعلان رسمي ” .

وأضاف الهركي ان “التوجيهات المركزية للحزبيين منعت الحديث عن أي كشف معلومة او ابداء راي تحليلي تتعلق بالمفاوضات بين الحزبين الكردين بشان اتفاقهما على مرشح واحد لانها ستربك المشهد السياسي ” .

من جانب اخر اعتبر الهركي ان ” لقاء الحنانة بين اللجنة الثلاثية وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هي الفرصة الأخيرة لحل الخلافات السياسية ” . انتهى / 25م

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