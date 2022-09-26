البرلمان يصوت الأربعاء على استقالة الحلبوسي من منصبه

نشر مجلس النواب، اليوم الاثنين، جدول أعمال جلسته التي من المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

كما ستشهد الجلسة كذلك انتخاب نائب أول لرئيس البرلمان.