التخطيط الاتحادية تحدد عدد سكان إقليم كوردستان

اعلنت وزارة التخطيط الاتحادية، الأحد، أن سكان إقليم كوردستان يشكلون نسبة 14% من اجمالي عدد سكان البلاد.

جاء ذلك وفق كتاب رسمي صادر من وزارة التخطيط الاتحادية على استفسار لعضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي نرمين معروف، بشأن العدد المخمن لسكان إقليم كوردستان، حيث أشارت النائبة إلى غبن يتعرض له الإقليم منذ عدة سنوات باحتساب حصته بما مقداره 12.6% من المجموع الكلي.

النائبة الكوردية نرمين معروف، ذكرت في بيان، انه استمرارا للمتابعات الخاصة بالحقوق والاستحقاقات الخاصة بإقليم كوردستان في إطار العراق الاتحادي، وجهنا استفساراً الى وزارة التخطيط الاتحادية بشأن العدد المخمن لسكان إقليم كوردستان ونسبتهم إلى المجموع الكلي لسكان العراق والذي بموجبه يصبح سنويا الأساس الذي يحدد بموجبه حصة واستحقاقات الاقليم المالية في قانون الموازنة العراقية العامة.

وأضافت أن الوزارة اجابت بكتاب رسمي بان العدد المخمن لسكان الإقليم يبلغ (5884023) ويشكلون نسبة 14% من المجموع الكلي لسكان العراق.

مبينة “ان هذا يأتي في وقت يتم فيه احتساب نسبة سكان الإقليم ضمن الموازنة العراقية العامة خلال السنوات الاخيرة بما مقداره 12.6% من مجموع سكان العراق ويتم احتساب حصة الإقليم من الحقوق والاستحقاقات بموجب هذه النسبة”.

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