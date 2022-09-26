الحكومة العراقية تقرر اعتبار الزيارة الأربعينية “يوماً للعمل التطوعي”

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، اعتبار الزيارة الأربعينية يوماً عراقياً للعمل التطوعي، وفيما أحصت المبادرات والأعمال التطوعية في خمس محافظات خلال الزيارة المليونية.

وقال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، فرهاد نعمة الله حسين، في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام حميد الغزي، إن “للعمل التطوعي وثقافته أهمية عالية وتأثيرات نافعة في تركيبة علاقة أفراد المجتمع وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى”.

وأشار إلى أنه “من أجل أن تحظى هذه الخطوة التنظيمية بالتشريف والمباركة، قررت اللجنة اعتماد يوم 20 من شهر صفر من كل عام الموافق أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) يوماً عراقياً للعمل التطوعي”، مبيناً أنه “على ضوء الهيكلة الإدارية في لجنة العمل التطوعي التي تقوم بست مهمات أساسية تختص بتنظيم الجهد التطوعي و تعنى بابتكار برامج لها وإبراز دورها في المجتمع عبر التوعية والتثقيف إلى جانب تقسيم الأنشطة واستثمار التجارب الدولية، وأخيراً إعداد التقرير السنوي الذي يطل بساحة العمل التطوعي في العراق بصورة بانورامية حسب خارطة الأعمال في مجالات الإنسانية والتوعية الخدمية والرياضية والتنظيمية والصحية”.

وتابع، أن “تلك الجهود المعضدة بـ13 نوعاً من التمثيل الحكومي والمدني من الجهات الدائمة العضوية في اللجنة المذكورة فأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تثني على تقارير التغذية الراجعة من المبادرات التطوعية في محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبغداد وبابل والمثنى والتي بلغت 182 مبادرة منبثق عنها 295 عملاً تطوعياً مسنداً إلى 98 جهة تطوعية”، مثنياً على “جهود العتبة الحسينية المقدسة ومنظمات المجتمع المدني وجهات كافة على التزامها ورفدها لشعارات النجاح التطوعي في العراق”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط