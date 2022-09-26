الفتح: الكاظمي لا يؤمن بتسليم السلطة وفق الطرق القانونية

خاص..

اعتبر القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، اليوم الأحد، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي لا يؤمن بتسليم السلطة حسب الطرق السلمية والقانونية ويتمسك بمنصب رئيس الوزراء.

وقال البطيخ في حديث ، إن ” الكاظمي لا يؤمن بتسليم السلطة بالطرق السلمية والقانونية من خلال محاولته للبقاء في المنصب أطول فترة ممكنة”.

وأضاف، أن “قيام الكاظمي بفتح أبواب الخضراء أمام المتظاهرين يأتي من باب عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة والتأثير على إكمال العملية السياسية كما حدث في الاقتحام السابق”.

وتابع، ان “الكاظمي انتهج العديد من الأمور التي تساعده في تفاقم الازمات بين القوى السياسية من أجل ضمان عدم التوافق على تشكيل الحكومة أو بفرض نفسه كأمر واقع لرئاسة الوزراء”.

واتهمت العديد من الأطراف السياسية رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بالعمل على إثارة الفوضى والسعي إلى ولاية ثانية.انتهى 25/ ي

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