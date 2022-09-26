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القصف التركي يدفع فلاحي دهوك الى هجرة جماعية

دهوك..
كشف عضو المجلس المحلي في العمادية عمر سورجي، الاثنين، عن وجود هجرة جماعية للمزارعين من قرى محافظة دهوك بسبب القصف التركي.

وقال سورجي في حديث إن “هناك هجرة جماعية للفلاحين من قرى العمادية وكاني مآسي وزاخو وعقرة، وجبل متين بسبب استمرار العمليات والقصف التركي على تلك المناطق”.
وأضاف أن “القصف الأخير المستمر منذ أسبوع تسبب بهجرة أكثر من 20 قرية زراعية، وآثر على الأوضاع الاقتصادية في محافظة دهوك، كون أغلب تلك القرى كانت ترفد الأسواق بالمنتوجات الزراعية”.
وبشكل شبه يومي تواصل الطائرات التركية قصفها على مناطق مختلفة من محافظة دهوك وأربيل، وسط صمت من قبل الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. انتهى/ 25 ع

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