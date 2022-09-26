المحلل السياسي مناف الموسوي لدجلة: الحلبوسي يريد تجديد الثقة مرة ثانية ويضغط على الاطار التنسيقي

رأى رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية مناف الموسوي، أن الاستقالة التي قدمها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هذفها تجديد الثقة مرة ثانية ويضغط على الاطار التنسيقي.

وذكر الموسوي لدجلة، أن حلفاء السيد مقتدر الصدر كان يفترض عليهم أن يتخذوا موقفا اخلاقيا قبل الذهاب الى التحالف مع الاطار التنسيقي، مبينا أن الحلبوسي يريد تجديد الثقة مرة ثانية ويضغط على الاطار التنسيقي.

وستبعد المحلل السياسي مناف الموسوي أن يتم عقد جلسة للبرلمان لوجود مشاكل قانونية.

إلى ذلك، اعتبر الموسوي أن إجراءات ائتلاف إدارة الدولة ستواجه بالرفض الشعبي، لأن حكومة تنتج في هذه الفترة ستكون مرفوضة من قبل الشارع العراقي.

ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء المقبل جلسةً للتصويت على استقالة رئيسه من منصبه، وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.