النبي محمد بين العربي والغربي

سامي جواد كاظم

يكنى الصادق الامين قبل ان يكون رسول رب العالمين بعث رحمة للعالمين وليس فقط للمسلمين جاء بفخر التشريعات والقوانين من مبعثه وحتى يوم الدين.

قد نتجاذب في اوراق التاريخ للحديث عن سيرته ، نعم وفيها ما يؤسف له لانه اصبح ضالة الحاقدين ، ولكن عندما يجعل عقول العقلاء والعلماء تنبهر بما جاء به من قران وسنة فانه اصبح محل اعتزاز واعتناق ، ولانه رمز البشرية فهذا يعني له اعداء وحاقدين والعدو لا يناقش بل يسب ويشتم ويستهزئ ، كالذي يرسم صورا كاريكتورية تعبر عن ضحالة ثقافته وهو ينبح والقافلة تسير ويكفي الاسلام فخرا ازدياد عدد المسلمين في اوربا بسبب القران والنبي محمد (ص) .

وما يؤلم عندما يكون المسلم في جهالة لسيرة نبي الاسلام او يشغل عقله وقلمه فيما لا ينفع ولا يضر هذا ان كان في بعض الاحيان يضر ، بينما الغربي ينظر الى علومه وعلوم القران ليكتشفوا خفايا الكون ، وهنالك شخصيات بسبب القران استنبطوا افكارا وعلوما جعلتهم يعتنقون الاسلام او على اقل تقدير ينظرون اليه باحترام واهتمام ويصبح مصدرا مهما للبحوث العلمية لهم .

للاسف تجد العربي المسلم المتفلسف على اعتبار انه علماني وخصوصا في شمال افريقيا تجدهم يشككون في القران ويدعون انه من تاليف النبي محمد (ص) ، عجبا ان كان كذلك كما يدعون فلماذا لا يجعل نفسه هو الرب ؟ ولماذا لم يتمتع بملذات الدنيا ويصبح كفرعون وقارون في ملكه واملاكه ، بينما نجده في قمة الفقر رحل ولا يملك لا صفراء ولا بيضاء.

ومن يجعل نفسه فقيه تراه شغله الشاغل للدفاع عن القران بانه غير محرف ويتهم الاخر بانه يدعي انه محرف ، يبحث لي عن رسم القران او يقراه قراءة رائعة لا تتدعى لقلقة لسان وليست عن دراية ولو سالته هل تفقه بما جاء في القران من علوم ؟ فانه اما سيذكر اية الصلاة او ايات الحروب او اية النكاح هذا ان كان لا يجهلها .

لا اريد ذكر شخصيات غربية تابعتها من على وسائل الاعلام وهي تتحدث عن علوم القران لانني لو سالتي عن هوية الشخصيات فاني اجهل ولكنني اتحدث عن العلوم التي تطرقوا لها فانها من صلب المعرفة وكما قال الامام علي عليه السلام انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال .

مذيعة بي بي سي كلير فولستر لها برنامج خاص عن علوم القران وتستشهد بالمصادر والوثائق والمفكرين في اثبات اية معلومة تستنبطها من القران .

وهذا كيث مور الكندي خبير الجراحة والاجنة ذهلت عقله اية تكوين الجنين في القران فقال مستحيل ان تكون عند محمد اجهزة كالتي عندنا قبل 1400 سنة ليصل الى هذه العلوم التي توصلت لها الان بعد بحث طويل وعميق وباستخدام اجهزة حديثة ياتي نبي الاسلام ليقول ما توصلت اليه ببضعة كلمات ، لا يمكن ان تصدر من انسان ، طبعا لان النبي محمد الصادق الامين ولانه كذلك اختاره الله عز وجل لحمل رسالته وتبليغها للناس كافة .

لو تمعن المسلمون جيدا في سيرته على اقل تقدير المتفق عليها فانهم سيجدون ويجدون ويجدون علوم السياسة والاقتصاد والكيمياء والرياضيات وعالم الحيوان والبحار والفلك وغيرها .

انا لا استشهد بايات قرانية او احاديث نبوية بل اكتفي بما ذكرت من تفاعل علمي رائع من قبل اصحاب العقل الغربي قبل العقل العربي ولا نحتاج الى تكذيب وتاويل احاديث فالانترنيت جعل العالم قرية .

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