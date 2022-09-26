النزاهـة : ضبط متهمين باختلاس 417 مليون دينار بجامعة البصرة

أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، تمكُّن ملاكاتها من تنفيذ عمليَّتي ضبط اختلاس وهدرٍ للمال العام بأكثر من (400,000,000) مليون دينارٍ في مُحافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان ، إن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، تمكَّن عبر أعمال التحرِّي والتدقيق من رصد حالات تلاعب واختلاسٍ للمال العام في كليَّة العلوم في جامعة البصرة”، مُنوِّهةً بأنَّه “تمَّ ضبط مُدير قسم التدقيق وأمين الصندوق في الكليَّة؛ لتلاعبهما بوصولات المُحاسبة واختلاس مبلغ (417,030,000) مليون دينارٍ، وضبط (6) سجلات وصولات محاسبةٍ تمَّ التلاعب فيها”.

وأوضحت أنَّ “الفريق الذي انتقل إلى مستشفى الزبير العام، كشف عن قيام المستشفى في عام 2016 بشراء جهازٍ ناظورٍ فيديويٍّ مع ملحقاته، مُبيّنةً أنَّه لم يتم إدخال الجهاز الذي يُستخدَمُ في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي إلى الخدمة لغاية الآن؛ بحجة عدم توفُّر طبيب اختصاصٍ للعمل عليه”.

وأضاف البيان، أن “ذلك يُؤدِّي إلى اندثار الجهاز وهدر الأموال العامَّة التي خُصِّصَت لشرائه، فضلاً عن حرمان المرضى المُراجعين من الاستفادة من خدماته؛ الأمر الذي اضطرَّهم إلى مراجعة المستشفيات الأهليَّة، وإثقال كاهلهم بالأعباء الماليَّـة”. انتهى/25

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