خشان: استقالة الحلبوسي رسالة للإطار والتيار

أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاثنين، ان استقالة الحلبوسي رسالة للإطار التنسيقي والتيار الصدري، موضحا ان الاستقالة جاءت لتجديد الثقة للحلبوسي.

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