رئيس مجلس السياسات في الوطني الكوردستاني: يوم استفتاء الاستقلال من الأيام التاريخية السعيدة في حياتي

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للسياسات ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي ، الاحد ، ان يوم الاستفتاء على استقلال كوردستان ، احد الأيام التاريخية السعيدة في حياته.

كوسرت رسول علي ، قال في بيان ، “يصادف اليوم الـ 25 من سبتمبر / أيلول الذكرى السنوية الخامسة لاستفتاء الاستقلال ، هذا الاستفتاء الذي شارك فيه كل مواطني كوردستان من دون تمييز ، وصوتوا في عملية ديمقراطية لصالح الاستقلال.

مؤكداً “إنه لمن دواعي الفخر ومن احد الأيام التاريخية السعيدة في حياتي تكليفي بمسؤولية الإشراف على الاستفتاء في كركوك والمناطق الكوردستانية كواجب قومي ووطني”.

مشيراً ، إلى أن “أهالي كركوك والمناطق الكوردستانية خارج الإقليم وفي حدث تاريخي ونادر صوّتوا لصالح الاستفتاء وأعادوا التأكيد على كوردستانية تلك المناطق”.

رئيس المجلس الأعلى للسياسات ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي ، تابع بالقول أن “الاستفتاء ليس ملكاً لأي شخص أو طرف سياسي”، مؤكداً أن “شعب كوردستان اختار إجراءه لأجل مستقبل شعبنا”.

مشدداً ، بالقول ” أننا نقول ونكرر دوماً أن شعبنا مع التعايش السلميأننا نود ممارسة حقوقنا الدستورية والديمقراطية”.

ويصادف اليوم الأحد ، الذكرى السنوية الخامسة لاستفتاء استقلال كوردستان الذي جرى في 25 سبتمبر/ أيلول 2017، حيث صوت اكثر من 93%، لصالح الاستقلال بضمنها سكان كركوك وبقية المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

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