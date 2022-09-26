روسيا تعلن إعفاء نائب وزير الدفاع ونقله إلى منصب آخر

أعلنت روسيا، السبت، استبدال الجنرال المسؤول عن اللوجستيات، في الجيش، في حين أظهر غزوها لأوكرانيا ثغرات في هذا المجال.

وقالت وزارة الدفاع “أُعفي جنرال الجيش دميتري بولغاكوف، من مهامه كنائب لوزير الدفاع، بسبب نقله إلى منصب آخر”.

وقد حلّ محله الجنرال ميخايل ميزينتسيف (60 عاماً) الذي كان حتى ذلك الحين يترأس مركز مراقبة الدفاع الوطني، وسيصبح الآن نائب وزير الدفاع “المسؤول عن الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة”.

وشغل ميزينتسيف عدة مناصب ضمن هيئة الأركان، خلال مسيرته العسكرية الطويلة.

وفُرضت عليه عقوبات غربية، لدوره في حصار مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، التي احتلتها القوات الروسية في مايو.

يأتي هذا التغيير في هيئة الأركان العامة، في الوقت الذي أعلن الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، تعبئة مئات الآلاف من الروس لدعم الغزو في أوكرانيا.

وتُشكّل التعبئة تحدياً تنظيمياً كبيراً، يتطلب استدعاء جنود الاحتياط لتجهيزهم وإرسالهم إلى مراكز تدريب، ثم إلى الجبهة.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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