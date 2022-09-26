سفارة جمهورية الفلبين في العراق ومنظمة المراسلون للحقوق والتنمية تبحثان تطوير وبناء قدرات الصحفيين في العراق

دلير ابراهيم – اربيل

العمل على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين منظمة المراسلون وسفارة جمهورية الفلبين في العراق لتطوير الصحفيين والصحافة الحرة في العراق

خلال زيارته الحالية لإقليم كوردستان جرى لقاء رسمي بين كريستوفر كاستيلو، سفير جمهورية الفلبين لدى العراق، بحضور فلاح أنور القنصل العام لجمهورية الفلبين في إقليم كوردستان، مع وفد من منظمة المراسلون للحقوق والتنمية.

وتم التأكيد خلال اللقاء على التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في القضايا المتعلقة بتنمية وبناء قدرات الصحفيين والصحفيات، فضلا عن مناقشة حرية التعبير وحماية حرية الصحافة والدفاع عنها في عموم مناطق العراق وإصدار تقرير مشترك عن حقوق الصحفيين والانتهاكات ضد حرية التعبير في العراق.

كما اثنى السفير الفلبيني كريستوفر كاستيلو على دور منظمة المراسلون، لحماية حقوق الصحفيين وتطويرهم وتنمية مهاراتهم، والدفاع عن حرية التعبير، واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم لبناء قدرات وتطوير الصحفيين ودعم الصحافة الحرة.

وفي محور اخر من اللقاء أكد كريستوفر كاستيلو، بأن الرئيس الحالي لجمهورية الفلبين “بونجابونج ماركوس” يولي أهمية كبيرة بمسائل حقوق الإنسان وحرية التعبير ويحاول تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي.

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