صدور اوامر امنية فورية حول” المنشورات” في العراق

بغداد…

كشفت مصادر امنية مطلعة، الاثنين، عن صدور اوامر امنية فورية لمتابعة ملف المنشورات في البلاد.

وقالت المصادر في حديث ،ان” بروز منشورات تحمل مضامين عدة في بغداد مؤخرا تثير قلق لانها تصدر من جهات مجهولة ما يستدعي اليقظة والحذر والعمل على معرفة دوافع تلك الجهات والغايات التي تريد الوصول اليها”.

واضافت،انه” صدرت اوامر امنية فورية بتعقب من ينشر المنشورات سواء في بغداد او اي محافظة اخرى وتطبيق القوانين بحقهم”، لافتا الى انه “تم تشديد الاجراءات فعليا في مناطق عدة خاصة في الليل من اجل رصد اي محاولات لترويج المنشورات”.

وكانت العاصمة بغداد شهدت في الايام الاخيرة ترويج منشورات تدعو للتظاهر في بداية تشرين الاول القادم واخرى تحث على التحريض والتصعيد. انتهى/25ف

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