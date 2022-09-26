فيديو من إيران.. خلعت حجابها وواجهت الشرطة فكان هذا مصيرها

نشرت الناشطة الإيرانية البارزة، مسيح علي نجاد، فيديو يظهر شابة تتقدم ناحية رجال الأمن في أحد شوارع إيران، قبل أن يقوم شرطي بطرحها أرضا ويلكمها بوحشية.

وكتبت الناشطة، المقيمة في الولايات المتحدة في تعليقها على الفيديو، إن “الفتاة الشجاعة خلعت حجابها وسارت بلا خوف باتجاه قوات الأمن احتجاجا على القتل الوحشي للشابة مهسا أميني” التي أطلقت الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ نحو 10 أيام.

وتشهد مدن كبرى في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، تظاهرات قُتل خلالها 41 شخصا على الأقل، بحسب الأرقام الرسمية، بينما أوقفت السلطات حتى الآن أكثر من 1200 شخص، وفق فرانس برس.

وامتدت الاحتجاجات المناهضة للنظام إلى أكثر من 15 مدينة جديدة خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع عدد المدن التي تشهد مظاهرات لأكثر من 80 مدينة في أنحاء البلاد.

واستمر تعطيل الوصول إلى الإنترنت، وخاصة على تطبيقات الهواتف المحمولة، أو حظره بالكامل، مما أثر على قدرة الإيرانيين على التواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي.

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