كان هناك صبي فقير .. قصيدة للشاعر المجري شاندور بيتوفي

*( نبذة مختصرة عن حياة الشاعر المجري شاندور بتروفيتش بيتوفي الذي ولد في 13ت 7 ـ 1823 و توفي في ساحة الوغى عام 1849 دفاعا عن الوطن وهو يعتبر من أشهر الشعراء المجريين بصفته شاعرا ثوريا و بطلا قوميا و من أبرز الشخصيات الشعرية المجرية على الإطلاق ، وقد كتب في غضون حياته القصيرة حوالي ألف قصيدة بقي منها ما يقرب ثمانمائة و خمسين قصيدة للأجيال المجرية القادمة وقد ترجم بعض من هذه القصائد المشهورة إلى لغات أخرى ، فضلا عن ذلك ، فهو يُعد ممن أعطوا زخما كبيرا وجديدا للرومانسية المجرية من حيث قدم مضامين ومعاني جديدة وغير معروفة سابقا في الشعر المجري ، مثل مشاعر وقيم الحب الثنائي و العائلي ــ الحب المتبادل بين الزوج والزوجة ، إضافة إلى قيم الحرية الثورية العالمية من أجل تحقيق الحرية للبشرية جمعاء ) ..