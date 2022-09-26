لم أسمع عن ألسيد محمد شياع ألسوداني أي فساد، فلماذا لا تسانده يا دعيّ محاربة ألفساد؟

طعمة ألسعدي/ لندن 26 09 2022

بَطَّلتْ أللِعْبْ، لا أريد أن ألعب، يخرج من ساحة أللعب و يعودُ إليها، ما هو حكم من يصلي على إرتفاع عشرة كيلومترات، هل يصلّي قصر، أم صلاة عادية؟ أجيبك: لا يوجد مخلوق يعيش على ذلك الإرتفاع، فنسبة ألأوكسجين في الجو تنخفض من 21% إلى 6% تقريباً، يعني (متلحَّك تتنفَّسْ) و أعلى قمة في جبال ألهملايا هي جبال إيفرست وإرتفاعها 8849 مترا فوق معدل مستوى سطح ألبحر، فلن تجد مكاناً على ألكرة ألأرضية إرتفاعه عشرة كيلومترات لتصلي قصراً فيه.

تركتُ ألسياسة، و لن أصرَّح أو أتكلَّم بها أبداً. قلت ذلك أمام ألكامرات و عدسات ألتلفزيون، و لم تفِ بوعدِك، فكلام ألنهار يمحوه ألليل. أدخل ألإنتخابات و أفوز بعدد غير قليل من النواب بفضل أصوات ألجهلة و ألمغفلين، ثمَّ أسحبهم من ألبرلمان لتعطيل أمور ألدولة و مصلحة ألمواطنين جميعاً!!! لا أعرف نفسي هل أنا وطني مخلص للشعب و ألوطن، أم طفلٌ لعبته ألمفضلة تعطيل مصالح ألناس؟

إبحَثْ لك عن مجال آخر غير ألسياسة، فأنت لا تعرف ألفها من يائها، ولا مناوراتها و دهاليزها، فالعمامة للإمامة، و هي رَمْزٌ للدين و ألتقوى، سواء أكان ما تحتها رأس تقيٍّ أم شقيٍّ، و هي (غالباً) إرثُ ألآباءِ و الأجْدادِ، و تجلب لهم دعاء ألرحمة و جنانِ ألخُلْدِ، أو دعاء أللعنة و نار جهنَّمَ لا يدخلها إلا ألأشقى، و لا يُرى فيها غير ألسعير ألدائم ألأبقى، كلَّما ذابت أجسادهم، أعيد خلقها من جديد، فتجنَّبوها أيُّها ألمنحرفون ألحمقى، و لعَمري إنَّك يا مرء كما تُقَدِّمُ تلقى، و تُبْ إلى ربِّك و إجعل فعلك أنقى، فما دامت ألدنيا لمن هم أفضل منك، و أنقى.

لعنَ ألله ألديمقراطية ألتي تأتي بأمثالك للمشاركة في حكم البلاد و العباد. ليتها تختبر ألقوى ألعقلية للسياسيين قبل ألسماح لهم بممارسة ألسياسة.

أللوم لا يقع عليك، بقدر ما يقع على أتباعك و منتخبي هؤلاء ألنواب ألفاسدين جميعاً. فالناخبون هم من يأتي بنائب فاسد شرير، أو نزيه شريف، و ألنزيه فرصته ضئيلة جدّاً، لأنه لم يسرق، و لا يستطيع توزيع البطانيات و كارتات ألموبايل و غيرها لكل ناخب عديم الضمير يبيعُ صوتَهُ بأبخسِ الأثمان. و من ألطبيعي أنَّ أمثال هؤلاء ألنواب ألذين أتو برشوة ألناخبين سيسترجعون بفسادهم أضعاف ما صرفوه على عديمي الأخلاق و الضمير ألذين باعوا لهم أنفسهم و إنتخبوهم.

وزراؤك ألأفسد بين ألوزراء، و ظهرهم قوي بك، و ليس بقوة ألقانون ألذي لا يطبق إلّا على (ألغلابة) من أبناء ألشعب، فدلِّني على وزارة من حصتك في ألوزارات لم تكن ألأفسد بين ألوزارات جميعاً. و دلِّني على وزير فاسد من أتباعك أو غيرهم سرق ألمليارات، من بين مئات ألوزراء نال جزاءه ألعادل و أودع ألسجن لسنين طويلة لكي يكون عبرةً للآخرين؟

و لست و جماعتك وحدكم ألمسؤولون عن ألفساد، فهنالك رئيس حزب هو من أكبر ألفاسدين و المجرمين و اللصوص في ألعراق، و عليه مئات القضايا، أصبح نائباً عن محافظة صلاح ألدين. و ألمضحك ألمبكي أنَّ ألقانون يطبَّق على مواطن لا يملك قوت عائلته فيسرق خروفاً لبيعه في السوق و يطعم أهله فيسجن عدة سنوات. أمّا سارق مليارات ألدولارات من ألدولة فالقانون لا يقترب منه لأنه خط أحمر، و للمليارات فعل ألسحر على من يطبِّق ألقانون. و ألفاسد في حالتكم، و حال ألأحزاب ألعلمانية و ألتنظيمات (ألإسلامية) شيعية و سنية، لص يحشر ألدين في نهب أموال ألدولة، فيدَّعيْ أن أموالها، ألتي هي أموال ألشعب في ألنظم ألسياسية ألدولية ألحديثة، يعتبرها مجهولة ألمالك، فيسرق منها بلا حدود و لا عقاب. و هنالك معممون مزيَّفون يشرعنون له ذلك مقابل (حلوى و هدايا)، و فاتهم أنَّ أموال ألدولة هي مفهوم حديث لبيت مال ألمسلمين في صدر الإسلام، مع فارق أنَّ أموال ألدولة حاليّاً لكل ألعراقيين على مختلف أديانهم و مذاهبهم و قومياتهم، و بيت ألمال كان للمسلمين و ألمساكين و أبناء ألسبيل دون تمييز لأديانهم ألسماوية. فالحكومة تصرف على توفير متطلبات ألعيش ألحديثة لأبناء ألشعب و تعليمهم مجانا، و تبني و تموِّل ألمستشفيات و ألمراكز ألصحية لرعاية ألمواطنين و توفير ألسلع ألمدعومة، و ألبطاقة ألتموينية ألمجانية للمحتاجين، وتشق و تصون ألطرق و سكك الحديد وألمجاري و بضمنها مجاري مياه ألأمطار، و توفر ألطاقة ألكهربائية و مياه ألشرب و غير ذلك، و لذلك فأموال وزارة ألمالية و أموال ألدولة في كافة الوزارات و ألمنشآت ألحكومية هي ألبديل ألحديث عن بيت ألمال.

من مآسي و نكبات ألعراق و شعبه، أنَّ ألفساد و أللصوصية هما ألعرف ألسائد، و ألنزاهة و سمو ألأخلاق هي ألعملة ألنادرة. و أكتب كلمة حق هي أنني لم أسمع عن أي فساد إقترفه ألسيد محمد شياع ألسوداني، و هذا أمر عجيب في حكومات و وزارات ألعراق منذ سنة 2003 لحد الآن. لذلك أدعو، و أتمنّى للعراقيين جميعاً أن يترك ألثور عناده، و يتم تنصيبه رئيساً للوزراء، لعلَّ ألبلاد تحضى بحكومة غير فاسدة، و سيكون ذلك معجزة ألقرن ألواحد و ألعشرين.

و أسأل كل جاهل مشاغب ، و رئيس أفسد تنظيم في البلاد، و هو يدعي محاربة ألفساد، لماذا لا تساند هذا الإنسان ألشريف ألأمين؟

ألجواب واضح وضوح شمس ألظهيرة في شهرتموز، هو أنّكَ تخشى أن يفضح فسادكم في كل ألوزارات ألتي شغلها تنظيمكم، و أملي فيه أنه سيطبق سياسة لا تفرق بين تنظيم و تنظيم، و يجعل مصلحة الشعب و الوطن فوق كل ألمصالح ألأخرى. و ألله ولي ألتوفيق.

طعمة عزيز ألسعدي/ لندن 26 أيلول 2022

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