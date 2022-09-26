مقتل عشرات العسكريين الاوكرانيين بقصف روسي في دونيتسك

بغداد..

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن ضربة صاروخية شنتها قواتها خلال اجتماع لقيادة لواء أوكراني قرب بلدة تشاسوف يار في دونيتسك، خلفت 25 قتيلا و40 جريحا بين أفراده.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في تصريحات صحفية، إن اللوائين 14 ميكانيكي و95 اقتحام جوي الأوكرانيين خسرا جراء ضربات نارية مكثقة بمنطقة خاركوف أكثر من 120 جنديا بين قتيل وجريح، و15 قطعة من المعدات العسكرية.

وذكر كوناشينكوف أنه تم القضاء على ما يصل إلى 100 مسلح بضربات عالية الدقة استهدفت نقاط انتشار مؤقتة لـ”الفيلق الأجنبي” والفصائل القومية المتطرفة في أراضي دونيتسك.

وأدت غارة على مواقع للواء 406 مدفعية في منطقة نيكولايف إلى مقتل ما يصل إلى 50 مسلحا وتدمير 10 قطع من المعدات العسكرية وأكثر من ألفي قذيفة مدفعية. انتهى/25د

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