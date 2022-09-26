مكتب العامري ينفي وجود مؤتمر صحفي للاعلان عن تحالف “إدارة الدولة”

نفى مكتب رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري، وجود مؤتمر صحفي مساء اليوم للاعلان عن تحالف “إدارة الدولة”.

حسن آل بشارة مدير مكتب العامري، قال في تغريدة عبر “تويتر” :

وكان النائب السابق في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، قد افاد في وقت سابق اليوم الاحد، بانه “سيتم مساء اليوم الإعلان عن “ائتلاف إدارة الدولة” الذي يضم العزم والسيادة والديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين وبابليون وقوى الإطار”.

واضاف أن “الاتفاق السياسي تضمن الالتزام بتشريع قوانين العفو والنفط واخراج القوات غير المحلية من المدن المحررة ومعالجة ملف المفقودين وانتخابات مبكرة خلال عام ونصف”.

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