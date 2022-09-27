اختتام اكبر دورة تدريبية خاصة بتطوير مفهوم تنمية الطفولة المبكرة بمشاركة الصحفيين و المؤسسات الصحية و التربوية 

احمد عبد الصاحب كريم

اختتمت شبكة العراقية للاعلام المجتمعي (INSM) و بدعم من لجنة الانقاذ الدولية اكبر دورة تدريبية خاصة بتطوير مفهوم تنمية الطفولة المبكرة في العراق بمشاركة الصحفيين العاملين في مختلف القطاعات الإعلامية (مكتوبة ، سمعية ، مرئية ، رقمية) و المؤسسات الصحية و التربوية ذات العلاقة بالطفولة

لإستهداف الصحافيين من أجل تطوير قدراتهم في مجال تغطية مجالات الطفل و حقوقه و تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الطفولة المبكرة من عمر يوم و لغاية ثمانية سنوات في العراق و إحداث التغيير المناسب عند صناع القرار من خلال السلطة الرابعة

و بين الاستاذ ( محمد عبدالله ) من شبكة انسم ان مشروع (أهلاً سمسم) الذي تقدمه الشبكة العراقية للاعلام المجتمعي (INSM) المؤسسة الأولى للحقوق الرقمية في العراق و بدعم من لجنة الانقاذ الدولية (IRC) هي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية و التنمية الدولية من خلال التدريب و التنظيم و التمكين للصحفيين لاعداد كتابات و بحوث و افكار تساعد اولياء الامور و الاساتذة و رياض الاطفال و المجتمع و اصحاب القرار في الدولة لدعم الطفولة و حسب القوانين و المواثيق الدولية الخاصة بالطفولة

و اضافت ( رقية) نأمل من خلال هذا المشروع أن ننمي الوعي المجتمعي حول مفاهيم الطفولة المبكرة و كيفية التعامل معها و ما هي أهم الأشياء التي يجب على الآباء الانتباه إليها في تربيتهم في عصر التكنولوجيا في كل مكان و رفع مستوى الصحفي و اعداد جيل يمكنه التحدث عن موضوع تنمية الطفولة و امتلاك خلفية ثقافية ممتازة و الاستفادة من أكبر عدد ممكن من مواد أهلاً سمسم لتحقيق جميع الأهداف و الفئات المستهدفة خلال الأشهر الخمسة الأولى و ستكون هناك عملية رصد و متابعة و تقييم لجميع الأنشطة المنفذة و قياس الأثر المطلوب بعد كل حدث حيث يستهدف المشروع شرائح مختلفة من المجتمع ، لكل منها دور مباشر في تطوير مفهوم تنمية الطفولة المبكرة و هم ( المؤثرون ، صحفيون ، مواطنون ، أولياء الأمور كسفراء ، تقنية آمنة ، إنترنت آمن ، الأطفال بين (1 – 8) سنوات المكاتب الاعلامية في الوزارات المعنية و الجهات الحكومية و شبكة الاعلام العراقي ، محطات الإذاعة ، المدارس ، مراكز الطفولة المبكرة ، المشرعون ، أعضاء مجلس النواب ، القطاع الخاص ، الممرضات ، منظمات المجتمع المدني للطفولة ، الأطفال المعوقين) .

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