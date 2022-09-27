استخدام أسلحة ثقيلة بالأحياء المكتظة.. قتلى باشتباكات “الزاوية” الليبية

أسفر اشتباك بين مجموعات مسلحة ليل الأحد الاثنين، في مدينة الزاوية غربي ليبيا، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 13 آخرين، على ما أفاد تقرير رسمي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة نشبت بين مجموعتين تابعتين لوزارتي الدفاع والداخلية في قلب المدينة الواقعة على بعد 40 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ (حكومي)، مقتل 5 أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، وإصابة 13 آخرين.

وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن القتال اندلع بعد مقتل أحد أفراد إحدى المجموعتين على يد مناصر للمجموعة الأخرى بسبب خلاف على قضية متعلقة ببيع وشراء الوقود المهرب، وهو امر شائع جدًا في هذه المدينة القريبة من الحدود مع تونس.

من جهتها، عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها “البالغ” من جراء الاشتباكات المسلحة في الزاوية.

ودانت البعثة الأممية في بيان “استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان”.

وكررت الدعوة إلى “ضرورة حماية المدنيين غير المشروطة”.

ووقعت هذه الاشتباكات في وقت تمر فيه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بأزمة سياسية خطرة على خلفية انعدام الأمن المزمن الذي يتسم بالقتال المتكرر بين الجماعات المسلحة.

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس: واحدة مقرها طرابلس يقودها عبد الحميد دبيبة منذ عام 2021، والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها المشير خليفة حفتر رجل الشرق القوي.

في نهاية أغسطس، خلف القتال بين الميليشيات المتخاصمة في طرابلس 32 قتيلاً و159 جريحًا نتيجة هذه المواجهة السياسية.

ودخلت ليبيا في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وعرفت صراعات على السلطة والانقسامات بين المناطق، إلى جانب تعمق أزمة التواجد العسكري الأجنبي والمرتزقة في عموم البلاد، الذي يغذي النزاع المزمن في ليبيا.