Posted on by

الأمن الوطني: ضبط 14 عملية غش إلكتروني في أربع محافظات خلال الامتحانات

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، ضبط (13) عملية غش إلكتروني في أربع محافظات خلال إمتحانات الدور الثاني.

وقال الجهاز في بيان ، إنه “استناداً للتوجيهات النافذة في متابعة المراكز الإمتحانية منعاً لحالات الغش نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتزامن مع انطلاق إمتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي واجباتها الميدانية لمراقبة المراكز الإمتحانية ومتابعتها في عموم محافظات العراق”، لافتا الى إن “هذه المفارز تمكنت من ضبط (7) عمليات غش إلكتروني في محافظة الأنبار من بينها قيام أحد الأشخاص بأداء الإمتحان بدلاً من أحد الطلبة المكملين”.

واضاف: “في محافظة بابل تم ضبط (5) عمليات غش مماثلة، فيما ضبطت المفارز طالباً وهو يستعمل إحدى وسائل الغش أثناء تأديته للإمتحان في ديالى، أما في المثنى فقد ضبطت مفارزنا أحد الأشخاص متلبساً بتجهيز أدوات الغش الإلكتروني”، مبينا أنه ” تم تقديم جميع المخالفين إلى الجهات التحقيقية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close