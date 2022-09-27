الأمن الوطني: ضبط 14 عملية غش إلكتروني في أربع محافظات خلال الامتحانات

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، ضبط (13) عملية غش إلكتروني في أربع محافظات خلال إمتحانات الدور الثاني.

وقال الجهاز في بيان ، إنه “استناداً للتوجيهات النافذة في متابعة المراكز الإمتحانية منعاً لحالات الغش نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتزامن مع انطلاق إمتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي واجباتها الميدانية لمراقبة المراكز الإمتحانية ومتابعتها في عموم محافظات العراق”، لافتا الى إن “هذه المفارز تمكنت من ضبط (7) عمليات غش إلكتروني في محافظة الأنبار من بينها قيام أحد الأشخاص بأداء الإمتحان بدلاً من أحد الطلبة المكملين”.

واضاف: “في محافظة بابل تم ضبط (5) عمليات غش مماثلة، فيما ضبطت المفارز طالباً وهو يستعمل إحدى وسائل الغش أثناء تأديته للإمتحان في ديالى، أما في المثنى فقد ضبطت مفارزنا أحد الأشخاص متلبساً بتجهيز أدوات الغش الإلكتروني”، مبينا أنه ” تم تقديم جميع المخالفين إلى الجهات التحقيقية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.