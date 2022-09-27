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العراق : احتياطيات البنك المركزي تتجاوز سقف 87 مليار دولار

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  • د ب أ
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أفاد مستشار البنك المركزي العراقي أحسان شميران الياسري بان احتياطيات البنك المركزي العراقي  تجاوزت اليوم الثلاثاء سقف 87 مليارا و100مليون دولار وهو أعلى احتياطي يسجله البنك المركزي العراقي.

وقال الياسري، للصحفيين خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار في بغداد، :”نطمح للوصول إلى  95-100 مليار دولار بنهاية العام الحالي”.

وأضاف” أن هذا الزيادات في الاحتياطيات ستدعم الاستقرار والعملة العراقية التي هي اليوم في أفضل حالاتها حيث تجاوزت قيمتها أكثر من 130 % من قيمتها الحقيقية بفضل ماتحقق من  أحتياطيات كبيرة”.

ودعا الحكومة العراقية إلى” اتباع سياسة انضباط مالي وترشيد استخدام الأموال للاستفادة من الاحتياطيات المالية”.

وقال الياسري إن “أسعار النفط في السوق العالمية حاليا مقبولة بالنسبة للعراق وان العراق استفادة من التوترات العالمية من خلال ارتفاع أسعار النفط”.

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