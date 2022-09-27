القانون يعلق على استقالة الحلبوسي: مناورة لتجديد الثقة

بغداد …

علق القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، اليوم الاثنين، على قرار استقالة محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب.

وقال المطلبي في تصريح ، ان “قرار الاستقالة الذي اقدم عليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو مناورة ومحاولة لتجديد الثقة والدعم مجددا من قبل اعضاء مجلس النواب”.

واضاف ان “الهدف من الاستقالة هو لغرض عرضها على اعضاء مجلس النواب لرفضها وتجدد الثقة به رئيسا للبرلمان ومن ثم اختيار نائب له وضمان تسيير الامور خلال جلسة يوم الاربعاء المقبل”.

واشار المطلبي الى ان “الحلبوسي اقدم على قرار تقديم الاستقالة بعد شعوره بالكثير من المتغيرات وتبادل بالمواقف السياسية خلال الفترة الراهنة”.

وحدد مجلس النواب، اليوم الاثنين، موعد عقد جلسته وجدول أعمالها، بينما تضمن جدول الأعمال التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه، وانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه لم يتداول قرار استقالته مع قادة الكتل السياسية.انتهى/25ق

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