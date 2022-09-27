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بعد صعود   اليمين المتطرف بايطاليا تحذيرات من سن قوانين باوروبا لطرد المهاجرين واللاجئين من دول اوروبية

تطمح موليني أن تكون أول رئيسة حكومة في إيطاليا

 تطمح موليني أن تكون أول رئيسة حكومة في إيطاليا

بيان صحفى

 

حذر المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان منظمة اقليمية بالشرق الاوسط والباحث السياسى زيدان القنائى من سن قوانين وتشريعاتعنصرية بعدة دول اوروبية حال صعود اليمين المتطرف للسلطة بتلك الدول

 

وقال ان صعود  حزب جورجيا ميلوني بالانتخابات الإيطالية سيشجع ايطاليا على سن قوانين وتشريعات لطرد اللاجئين والمهاجرين الافارقة او من جنسيات اخرى من داخل ايطاليا وسيضع اوروبا ومنظمات الهجرة الدولية امام مازق كبير للغاية

 

واضاف ان اوروبا التى استقبلت ملايين المهاجرين وللاجئين الفارين من الحروب الاهلية بالشرق الاوسط  وافريقيا ستصبح اكثر انغلاقا فى قبول اللاجئين والمهاجرين بصعود اليمين المتطرف للحكم باوروبا

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