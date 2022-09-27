تحالف لدعم السوداني وتشكيل حكومة جديدة.. الإطار يحدد موعد إعلانه

كشف القيادي في الاطار التنسيقي جمال عبد الحسن، الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن تشكيل تحالف ادارة الدولة مبينا ان الاعلان الرسمي سيكون خلال الساعات المقبلة.

وقال عبد الحسن في حديث ان “الاطار قاد حراكا سياسيا قبل زيارة الاربعين بعدة ايام مع قوى سياسية سنية وكردية وبقية الاطياف وصلت الى تفاهمات كانت بداية مبدئية حتى تحولت لتشكيل تحالف ادارة الدولة لكن كل الاراء ادت الى توافق سياسي قبل 5 ايام”.

واضاف، ان “الاعلان الرسمي عن تحالف ادارة الدولة سيجري قبل جلسة مجلس النواب القادمة”.

وأكد أن “التحالف بكل اقطابه وافقت على 3 مسائل مهمة هي دعم تشكيل الحكومة القادمة واعادة جلسات مجلس النواب وطرح كل القضايا العالقة على مائدة الحوارات”، نافيا “طرح ملف كركوك او مناطق 140 من الدستور في خضم المباحثات بين اقطاب التحالف الجديد”.

واعلنت القوى السياسية قبل عدة ايام عن توافقها لاعلان تحالف ادارة الدولة لدعم مرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.