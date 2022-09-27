شنيشل: المدرب القادم سيجد أمامه خامات واعدة بالمنتخب الوطني

بغداد…

أكد مدرب المنتخب الوطني راضي شنيشل، أن مدرب أسود الرافدين القادم، سيجد أمامه خامات واعدة من اللاعبين.

وشكرَ شنيشل، بحسب بيان لاتحاد الكرة، لاعبيه على “الالتزامِ والانضباطِ، وإن هناك الكثيرَ من المؤشراتِ التي تشير الى إمكانيةِ تهيئةِ منتخبٍ واعد”.

وأضافَ إنه “لمسَ نواةً جيدةً من العناصر المتواجدةِ، وإن ما تحققَ في غضون خمسة أيامٍ من إعدادٍ وخوضِ مباراتين في غضون أربعة أيامٍ (تعادل وفوز) يعدُّ انجازاً”.

وأعرب شنيشل، عن أمنياته للجميعِ، بالموفقيّة والنجاح خصوصاً مع المدربِ الجديد القادم الذي سيجدُ أمامه خاماتٍ واعدة”.

وانتهت مواجهةُ العراق وسوريا في بُطولةِ الأردن الدوليّة التي احتضنها ملعبُ عمان الدوليّ بفوز المنتخبِ العراقي بهدفٍ وحيدٍ حملَ إمضاءَ أيمن حسين في الدقيقة 26 من زمنِ الشوط الاول، ليحرز منتخبنا المركز الثالث تاركاً الموقع الرابع لنظيره السوري. انتهى/ 25 ل

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