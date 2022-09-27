صالح: العراق يتطلع لدعم المجتمع الدولي في مجال تعزيز وتطوير اقتصاده

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن العراق يتطلع إلى إجراء الإصلاحات الضرورية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن “صالح استقبل رئيسة مجلس الأعمال العراقي – البريطاني البارونة ايما نيكلسون وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية – البريطانية المشتركة وتعزيزها في المجالات المختلفة، خصوصاً في قطاعي الاقتصاد والتجارة، ودعم فرص الاستثمار في العراق والمساهمة في إعادة الإعمار ومشاريع البنى التحتية”.

وقال صالح إن “العراق يتطلع إلى دعم الأصدقاء والمجتمع الدولي في مجال تعزيز وتطوير الاقتصاد العراقي والنهوض به ودعم الخطط الاقتصادية الوطنية لتلبية الاستحقاقات المتعلقة بالبناء والإعمار والتنمية، وإجراء الإصلاحات الضرورية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص”.

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