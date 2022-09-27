عالية نصيف تطالب أمين بغداد بالتدخل: متنزه سيتم تحويله الى مجمع سكني 

طالبت النائبة عالية نصيف أمين بغداد بالتدخل ومنع إنشاء مجمع سكني على الأرض المخصصة لمتنزه في منطقة الحرية، مؤكدة أن المتنزهات هي المتنفس الوحيد للأهالي وللأطفال ولايمكن مصادرة حقهم.

وقالت في بيان اليوم :” ان مدينة الحرية من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتفتقر في الوقت ذاته إلى المساحات المفتوحة التي يمكن جعلها مرافق خدمية كالمتنزهات والحدائق العامة أو ساحات وملاعب رياضية لخدمة شريحة الشباب والأطفال في مدينة الحرية، وقد استبشرنا خيراً بالخطوة الجبارة التي قامت بها دائرة بلدية الشعلة بإنشاء متنزه كبير يضم مجموعة من الملاعب الرياضية يقع بمحاذاة الطريق الخدمي لسريع صلاح الدين ضمن محلة ٤٣٨ حي السلام بعد إزالة التجاوزات بجهد استثنائي، إلا اننا تفاجأنا بوجود خطوة غير مدروسة من قبل هيئة استثمار بغداد لإنشاء مجمع سكني من قبل إحدى الشركات عن طريق استثمار ضمن جزء من القطعة المرقمة ٢٢/٩٩٩/٢٥ السلام، والتي يقع فيها هذا المتنزه “.

وأوضحت :” ان المتنزه كانت قد باشرت بإنشائه ملاكات دائرة بلدية الشعلة بالفعل، إلا أن الفكرة سيتم إجهاضها في بدايتها، وهذا يتعارض مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى مقر أمانة بغداد في يوم تكليفكم بمنصب امين بغداد والذي أكد على ضرورة إنشاء المجمعات السكنية خارج المدن باعتبارها تشكل ضغطاً على الخدمات والبنى التحتية “.

وتابعت نصيف :” بما أن هذه الأرض مخصصة للتشجير في أصل الإفراز نطلب منكم التدخل العاجل لإيقاف جميع إجراءات الإحالة لإنشاء مجمع سكني في هذه القطعة ودعم إجراءات دائرة بلدية الشعلة لإنشاء المتنزه لخدمة أهالي منطقة الحرية التي لم يتبق من ساحاتها إلا النزر اليسير بسبب المشاريع الاستثمارية وآخرها انشاء مجمع سكني تابع لجمعية ضباط وزارة الدفاع “.

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