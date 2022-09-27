عالية نصيف تكشف عن قيام شخص مهم جداً في وزارة النقل بـ (تكريم) أشخاص بمنحهم صلاحية بيع الوكالات

كشفت النائبة عالية نصيف عن قيام شخص مهم جداً في وزارة النقل بـ (تكريم) أشخاص وموظفين في الوزارة بمنحهم صلاحية بيع الوكالات، مقابل أعمالهم غير القانونية بالإضافة الى كونهم أبواق للوزارة مكلفين بتسقيط الخصوم.

وقالت في بيان اليوم :” ان من بين هؤلاء (أ.ب) وهو إبن أخ الشخص المهم جداً في الوزارة، و (أ.ل) مدير المتابعة والسمسار المقرب من الشخص المهم جداً، و (ع.ش) موظف في الخطوط الجوية ويشغل حالياً وظيفة مدير القانونية فيها، و (س) مدير التدقيق في الوزارة، و (ن.السامرائي) المقيم في دبي والمطلوب بقضايا إرهاب ويدير حالياً صفحات في الفيسبوك هي (محبي الطيران العراقي) و(أخبار المطارات) “.

وبينت أنه :” تم الإيعاز بإعادة تشكيل لجنة منح الوكالات تكريماً لهؤلاء بهدف إتاحة الفرصة لهم لبيع الوكالات والاستفادة المادية منها، وبالفعل قام (أ.ل) ببيع وكالة أذربيجان الى أشخاص من السليمانية، وحالياً يجري التفاوض على وكالات جورجيا وماليزيا “.

وشددت نصيف على :” ضرورة تدخل الجهات الرقابية – إذا كانت حريصة على المال العام – والتحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتورطين في هذا الملف “.

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