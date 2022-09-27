Posted on by

عالية نصيف تكشف عن قيام شخص مهم جداً في وزارة النقل بـ (تكريم) أشخاص بمنحهم صلاحية بيع الوكالات

كشفت النائبة عالية نصيف عن قيام شخص مهم جداً في وزارة النقل بـ (تكريم) أشخاص وموظفين في الوزارة بمنحهم صلاحية بيع الوكالات، مقابل أعمالهم غير القانونية بالإضافة الى كونهم أبواق للوزارة مكلفين بتسقيط الخصوم.

وقالت في بيان اليوم :” ان من بين هؤلاء (أ.ب) وهو إبن أخ الشخص المهم جداً في الوزارة، و (أ.ل) مدير المتابعة والسمسار المقرب من الشخص المهم جداً، و (ع.ش) موظف في الخطوط الجوية ويشغل حالياً وظيفة مدير القانونية فيها، و (س) مدير التدقيق في الوزارة، و (ن.السامرائي) المقيم في دبي والمطلوب بقضايا إرهاب ويدير حالياً صفحات في الفيسبوك هي (محبي الطيران العراقي) و(أخبار المطارات) “.

وبينت أنه :” تم الإيعاز بإعادة تشكيل لجنة منح الوكالات تكريماً لهؤلاء بهدف إتاحة الفرصة لهم لبيع الوكالات والاستفادة المادية منها، وبالفعل قام (أ.ل) ببيع وكالة أذربيجان الى أشخاص من السليمانية، وحالياً يجري التفاوض على وكالات جورجيا وماليزيا “.

وشددت نصيف على :” ضرورة تدخل الجهات الرقابية – إذا كانت حريصة على المال العام – والتحقق من صحة هذه المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتورطين في هذا الملف “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close