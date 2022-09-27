كل ما تحتاج معرفته حول تخزين العملات الرقميّة والربح منها

كتب بواسطة:ديفيد روديك

ترجمة وتحرير: نون بوست

من أجل تحقيق أرباح من العملات المشفرة، يمكنك بيع استثماراتك عندما يرتفع سعر السوق، وهناك طرق أخرى لكسب المال من العملات المشفرة، مثل التخزين؛ حيث يمكنك باستخدام التخزين تشغيل أصولك الرقمية وكسب دخل سلبي دون بيعها، وربما تكون قد سمعت عن التخزين بالإشارة إلى دمج “إيثريوم” الذي طال انتظاره.

من بعض النواحي؛ يشبه التخزين إيداع النقود في حساب توفير عالي العائد، وتقرض البنوك ودائعك، وتحصل على فائدة على رصيد حسابك. ومن الناحية النظرية؛ لا يختلف التخزين كثيرًا عن نموذج الإيداع المصرفي، لكن تأثير القياس محدود فقط. فيما يلي، كل ما تحتاج لمعرفته حول تخزين العملات المشفرة.

ما هو تخزين العملات المشفرة؟

التخزين هو عندما تقوم بتأمين أصول التشفير لفترة محددة من الوقت للمساعدة في دعم تشغيل شبكة البلوكشين، وعند تخزين عملتك المشفرة، فإنك تكسب المزيد من العملات المشفرة.

تستخدم العديد من شبكات البلوكشين آلية إجماع إثبات الحصة. وبموجب هذا النظام؛ يجب على المشاركين في الشبكة الذين يرغبون في دعم شبكة البلوكشين من خلال التحقق من صحة المعاملات الجديدة وإضافة كتل جديدة، أو “تخزين” مبالغ من العملة المشفرة.

يساعد التخزين على ضمان إضافة البيانات والمعاملات المشروعة فقط إلى شبكة البلوكشين، ويعرض المشاركون الذين يحاولون كسب فرصة للتحقق من صحة المعاملات الجديدة تأمين مبالغ من العملات المشفرة في التخزين كشكل من أشكال التأمين.

إذا قاموا بالتحقق بشكل غير صحيح من صحة البيانات الخاطئة أو المزورة، فقد يفقدون بعضًا أو كل حصتهم كعقوبة، ولكن إذا قاموا بالتحقق من صحة المعاملات والبيانات الصحيحة والمشروعة، فإنهم يكسبون المزيد من العملات المشفرة كمكافأة.

تستخدم العملات المشفرة المشهورة سولانا وإيثريوم التخزين كجزء من آليات التوافق الخاصة بهم. ومع ذلك؛ حتى وقت قريب، قامت الإيثريوم أيضًا بتشغيل آلية إثبات توافق العمل الأكثر استهلاكًا للطاقة بالتوازي مع التخزين. ويعني الدمج أن الإيثريوم ستستخدم من الآن فصاعدًا دليل آلية إثبات الحصة فقط.

إثبات صحة الحصة

التخزين هو كيف تقوم آلية إثبات حصة العملات المشفرة بتنمية نظام بيئي فعال على شبكاتهم. عادةً، كلما زادت الحصة، زادت فرصة المدققين لإضافة كتل جديدة وكسب المكافآت.

ويقول جريت تراكولهون، محلل الاستثمار في شركة تايتان، وهي منصة استثمارية، إنه “في آلية إثبات الحصة، يخزن المدققون أصولهم باعتبارها جزء من اللعبة، والتي يتم تخفيضها أو تدميرها إذا تصرفوا بشكل خاطئ”. فعلى سبيل المثال، محاولة إنشاء كتلة مزورة للمعاملات التي لم تحدث.

ونظرًا لأن المدققين يجمعون عددًا أكبر من تفويضات الحصص من حائزين متعددين، فإن هذا يمثل دليلاً للشبكة على أن تصويت المدقق بالإجماع جدير بالثقة، وبالتالي يتم ترجيح أصواتهم بشكل متناسب مع مقدار الحصة التي اجتذبها المدقق.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجب أن تتكون الحصة من عملات شخص واحد فقط. فعلى سبيل المثال؛ يمكن للمالك المشاركة في مجمع تخزين، ويمكن لمشغلي مجمع حصص المساهمين القيام بكل العمل الشاق في التحقق من صحة المعاملات على البلوكتشين.

وتمتلك كل شبكة بلوكتشين مجموعة خاصة من القواعد للمدققين. فعلى سبيل المثال، يتطلب الإيثريوم من كل مدقق أن يمتلك 32 عملة إيثريوم على الأقل، وفي وقت كتابة هذا التقرير؛ كان هذا يعادل حوالي 55 ألف دولار أمريكي، ويسمح لك مجمع التخزين بالتعاون مع الآخرين واستخدام أقل من هذا المبلغ الضخم للحصة، ولكن هناك شيء واحد يجب ملاحظته هو أن هذه المجمعات يتم بناؤها عادةً من خلال حلول الجهات الخارجية.

كيف يعمل التخزين؟

إذا كنت تمتلك عملة مشفرة تستخدم حصة على شبكة بلوكتشين، فأنت مؤهل لمشاركة العملات الخاصة بك.

ويؤمّن التخزين أصولك للمشاركة ويساعد في الحفاظ على أمان شبكة البلوكتشين تلك، وفي مقابل تأمين أصولك والمشاركة في التحقق من الشبكة، يتلقى المدققون مكافآت في تلك العملة المشفرة المعروفة باسم مكافآت التخزين.

وتقدم العديد من بورصات العملات المشفرة الرائدة، مثل “بينانس يو إس” و”كوينباس” و”كراكن”، مكافآت التخزين؛ حيث ويقول تراكولهون إنه “يمكن للمستخدم الأكثر سلبية أو المبتدئ أن يراهن على عملاته المشفرة فقط مباشرة في البورصة لمزيد من الراحة، مقابل حصول البورصة على جزء من عائدات التخزين”.

ويمكنك أيضًا إعداد محفظة للعملات المشفرة تدعم التخزين، فيما يشير تراكولهون إلى أن “كل شبكة بلوكتشين تحتوي عادةً على تطبيق واحد أو اثنين من تطبيقات المحفظة الرسمية التي تدعم التخزين. فعلى سبيل المثال، تمتلك منصة “أفالانش” محفظة “أفالانش”، وتمتلك “كاردانو” لديها محافظ “ديدالوس” و”يوروي”.

إذا كانت لديك الرموز المميزة الخاصة بك في إحدى هذه المحافظ، فيمكنك تفويض كم من مقدار الموجود في محفظتك الذي تريد طرحه للتخزين، ويمكنك الاختيار من بين مجموعات تخزين مختلفة للعثور على مدقق عملات التي تتمحور مهمته في جمع الرموز المميزة الخاصة بك مع الرموز الأخرى للزيادة من فرصك في إنشاء الكتل وتلقي المكافآت.

كيفية جني الأموال من العملات المشفرة

عندما تختار برنامجًا سيخبرك بما يقدمه من مكافآت للتخزين، واعتمادًا على سعر الصرف، يمكن أن تتراوح من 4 إلى 7 في المائة، وبمجرد أن تلتزم بتخزين العملات المشفرة، ستتلقى العائد المنتظر وفقًا للجدول الزمني. وسيدفع لك البرنامج عائد العملة المشفرة المخزنة والتي يمكنك بعد ذلك الاحتفاظ بها كاستثمار أو طرحها للتخزين أو المتاجرة بالنقد والعملات المشفرة الأخرى.

ويمكن أن يكون للبرنامج قيود أيضًا، كوجوب التزامك بالتخزين لمدة ثلاثة أشهر قبل استرداد الرموز المميزة الخاصة بك.

ما هي فوائد تخزين العملات المشفرة؟

كسب الدخل السلبي: إذا كنت لا تخطط لبيع الرموز المميزة للعملات المشفرة في المستقبل القريب، يتيح لك تخزينها كسب دخل سلبي الذي لم تكن قادرًا على تحقيقه من استثمارك في العملة المشفرة بدون التخزين.

سهولة البدء فيه: يمكنك البدء في التخزين بسرعة باستخدام بورصة أو محفظة عملات رقمية. يقول تراكولهون: “إن الأمر سهل على غرار إعداد محفظة عملات رقمية وتحميلها بالعملات المشفرة، والنقر على زر” تخزين” في المدققين أو مجموعات التخزين داخل تطبيق المحفظة”.

دعم مشاريع التشفير التي تعجبك: يقول تانيم رسول، رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمنصة “ناشيونال ديجيتال إكتشينغ” لتداول للعملات المشفرة في كندا: “يتمتع التخزين بفائدة إضافية تتمثل في المساهمة في أمن وكفاءة مشاريع البلوكشين التي تدعمها. فمن خلال تخزين بعض أموالك، فإنك تجعل البلوكتشين أكثر مقاومة للهجمات وتعزز قدرتها على معالجة المعاملات”.

ما هي مخاطر تخزين العملات المشفرة؟

عندما تقوم بتخزين الرموز المميزة الخاصة بك، قد تضطر إلى الالتزام بهم لأسابيع أو شهور حسب البرنامج. خلال هذا الوقت، لن تتمكن من صرف نقودك أو تداول رموزك المميزة.

ردًّا على هذه المشكلة؛ يشير تراكولهون إلى أنه “بالنسبة لبعض البلوكشين مثل عملة إيثيروم، هناك تطبيقات تمويل لا مركزية مثل “ليدو فينانس” و”روكيت بول” التي تقدم منتجات تخزين تتمتع بسيولة، وتقدم هذه المنتجات نسخة رمزية من الأصول المخزنة، مما يجعلها في الأساس “ذات سيولة”.

ومع ذلك ونظرًا لأنك تبيع في سوق ثانوية، فأنت بحاجة إلى العثور على مشترٍ أو مُقرض راغب في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يضمن أنك ستتمكن من القيام بذلك أو استرداد كل أموالك مبكرًا.

والعملات المشفرة هي أيضًا استثمارات متقلبة للغاية؛ حيث تكون تقلبات الأسعار التي تتكون من رقمين أمرًا شائعًا أثناء تدهور السوق، وإذا كنت تخزن عملتك المشفرة في برنامج يحجزك، فلن تكون قادرًا على البيع خلال فترة الانكما، و يمكن أن تقدم منصة التخزين التي تختارها عوائد سنوية مربحة، ولكن إذا انخفض سعر الرمز المميز الخاص بك، فلا يزال من الممكن أن تتكبد خسائر.

وتستخدم العديد من شبكات بروتوكولات إثبات التخزين آلية “تثبيط السلوك” لمعاقبة المدققين الذين يتخذون إجراءات غير لائقة، مما يؤدي إلى تدمير بعض التخزينات التي يطرحونها على الشبكة، فإذا قمت بالتخزين مع مدقق عملات غير نزيه، فقد تخسر جزءًا من استثمارك لهذا السبب.

ويقول تراكولهون: “تهدف آلية تثبيط السلوك إلى تحفيز حاملي الرمز المميز على تفويض الرموز المميزة الخاصة بهم فقط إلى مدققي العملات الذين يشعرون أنهم يتمتعون بسمعة طيبة أو موثوق بهم، وليس تفويض جميع رموزهم المميزة إلى عدد واحد أو صغير من المدققين”.

هل يجب أن تخزن العملات المشفرة؟

يعد التخزين خيارًا جيدًا للمستثمرين المهتمين بتحقيق عوائد على استثماراتهم طويلة الأجل والذين لا يهتمون بالتقلبات قصيرة الأجل في الأسعار، وإذا كنت قد تحتاج إلى استرداد أموالك على المدى القصير قبل انتهاء فترة التخزين، فيجب عليك تجنب حجزها للتخزين.

وينصح رسول بأن تقوم بمراجعة شروط فترة التخزين بعناية لمعرفة المدة التي تستغرقها والمدة التي ستستغرقها لاسترداد أموالك في النهاية عندما تقرر سحبها، ويوصي بالعمل فقط مع الشركات التي تتمتع بسمعة إيجابية ومعايير أمان عالية.

ويقول الخبراء إذا بدت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لدرجة يصعب تصديقها؛ فعليك التعامل معها بحذر.

وأخيرًا؛ يحمل تخزين العملات المشفرة، مثل أي استثمار في عملة مشفرة، مخاطر عالية للخسائر، قم فقط بتخزين المال الذي يمكنك تحمل خسارته.

المصدر: مجلة فوربس