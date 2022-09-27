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كندا تفرض عقوبات على المسؤولين عن وفاة شابة إيرانية

العالم

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو،  الإثنين إن كندا ستفرض عقوبات على المسؤولين عن وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما)، مشيرا إلى أن العقوبات ستشمل ما تسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية وقيادتها.

وأضاف ترودو للصحفيين في أوتاوا “لقد رأينا إيران وهي تتجاهل حقوق الإنسان مرارا وتكرارا، والآن نراها (وهي مسؤولة عن) موت مهسا أميني وقمع الاحتجاجات”.

وقال ترودو بعد لحظات من تصريحات مماثلة لوزيرة خارجيته ميلاني جولي خلال خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “اليوم، أعلن أننا سننفذ عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات، بما في ذلك ما تسمى شرطة الأخلاق الإيرانية”.

تحرير: سرمد القيسي
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