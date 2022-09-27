لأنه أولوية لدى روسيا.. زيلينسكي يعلن “الهدف الأول” لقواته

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، الإثنين، أن أولوية قواته في شرقي البلاد تتركز على دونيتسك واصفا الوضع العسكري فيها بالصعب، وبأنها تشكل “الهدف رقم واحد” لأوكرانيا لأنها تعتبر الهدف الأول لروسيا.

وقال زيلينسكي في إفادة يومية إن “الوضع في دونيتسك قاس بشكل خاص”، مضيفا “نعمل بكل ما في وسعنا لاحتواء نشاط العدو. هذا هو هدفنا الأول الآن لأن دونباس لا تزال الهدف رقم واحد لدى محتلّينا”.

ومنذ أن أعلنت موسكو الحرب على أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، تمكنت من فرض سيطرتها على كافة منطقة لوهانسك تقريبا، وتتقدم تدريجيا في منطقة دونيتسك، وهما المنطقتان اللتين أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، “استقلالهما” عن أوكرانيا، وتشكلان سويا ما يعرف باسم إقليم دونباس.