محلل: قوى سياسية ترفض انتخاب نائب رئيس البرلمان.. لهذه الأسباب

أكد المحلل السياسي عصام الفيلي، الاثنين، أن مسألة عقد جلسة مجلس النواب من أجل انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان تعتمد على طبيعة تحركات واتفاقات الإطار التنسيقي مع القوى السياسية الأخرى، وهذه المسألة ما تزال مستبعدة.

وأوضح الفيلي :أن «قوى سياسية داخل البرلمان ترفض تمرير انتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان لسببين أساسيين، حيث أن السبب الأول هو رؤيتهم بأن هذه الخطوة ستعقد الأزمة بنسبة أكبر في حال لم يتم الاتفاق مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأنها».مبيناً بأن «السبب الثاني هو أن تلك القوى ترى بأن انتخاب نائب رئيس البرلمان يعني أن الإطار التنسيقي سوف يستطيع عقد جلسات البرلمان دون حضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أو نائبه شاخوان عبد الله، وهذه المسألة لها حسابات مستقبلية عديدة».

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