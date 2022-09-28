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اربيل.. عروض اوبرا عالمية بمناسبة يوم الدولة للجمهورية التشيكية

دلير ابراهيم – اربيل

بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الدولة للجمهورية التشيكية والتي توافق (28 سبتمبر) من كل عام، نظمت القنصلية العامة لجمهورية التشيك في إقليم كوردستان حفلا موسيقيا في قلعة أربيل، بالتعاون مع المديرية العامة للثقافة والفنون – أربيل، التابعة لوزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان.

وشهد الحفل تقديم عروض اوبرا عالمية من قبل فرقة “رن اوبيرن” التشيكية التي تأسست عام ٢٠١٥ من قبل مجموعة من الفنانين التشيك من اجل إعادة إحياء فن الاوبرا وترسيخه بين الناس.

وخلال الاحتفالية قدمت الفرقة التشيكية خلال ساعة متواصلة، العديد من لوحات الاوبرا، التي شهدت تقديم رقصات ومسرحيات غنائية متفرقة باللغتين الإنجليزية والتشيكية، وعلى الحان آلتيشيلو Cello والبيانو

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