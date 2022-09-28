الموقف الأمني في بغداد

🔸غلق جسر مدينة الطب بالكتل الكونكريتية
🔸قطع جسر الشهداء باتجاه الصدرية وسط بغداد
🔸انتشار أمني في تقاطع الشعب
🔸اغلاق ساحة الطيران باتجاه جسر محمد القاسم
🔸 قطع ساحة التحرير تقاطع ابو نؤاس
🔸غلق جسر مدينة الطب بالكتل الكونكريتية
🔸قطع جسر الشهداء باتجاه الصدرية وسط بغداد
🔸انتشار أمني في تقاطع الشعب
🔸اغلاق ساحة الطيران باتجاه جسر محمد القاسم
🔸 قطع ساحة التحرير تقاطع ابو نؤاس
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.