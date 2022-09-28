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تطلق أول مهرجان فني يدعم مرضى التوحد زينة سلامة أصغر سفيرة في لبنان

نالت اللبنانية زينة سلامة لقب سفيرة النوايا الحسنة من منظمة Swiss Hope بعد مجموعة من الانجازات الخيرية التي قامت بها في عدد من دول العالم و هكذا تكون أصغر لبنانية سناً تنال مثل هذا الامتياز الدولي الذي تعمل في الوقت الحالي على تطويره من خلال مشاريع انسانية تعمل على تفعيلها في منطقة الشرق الاوسط .

سلامة كشفت لاول مرة عن تحضير لمهرجان فني سيقام في لبنان يعود ريعه الى مؤسسة Z Foundation التي تعنى بالاطفال مرضى التوحد .

و قالت زينة أن المهرجان سيضم المع نجوم الفن في لبنان و سوريا و مصر و الهدف هو منح مرضى التوحد في ظل الظروف الصعبة في لبنان القدرة على العلاج و التعافي و أستقبال المستقبل بعزيمة و أمل و إندفاع

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