سوهارتو الفاسد

التعريف الواسع للفساد والذي يمكن أن يشمل ايضا التواطؤ والمحسوبية والرشوة وسرقة المال العام ،

هو إساءة استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة.

جاء سوهارتو ، الرئيس السابق لإندونيسيا ، إلى السلطة واعدًا بمعالجة مشكلة الفساد : رافعا شعارا براقا ،

“ليس فقط الحكم الرشيد ، ولكن أيضا الحكومة النظيفة”

ومع ذلك بعد 32 عامًا ، ترك سوهارتو السلطة وسط احتجاج عام على الفساد والتواطؤ والمحسوبية

وأصبح اسم عائلة سوهارتو مرتبطًا الآن بشكل لا يمكن محوه ، بانها عائلة مرتبطة بالفساد والرشوة والمحسوبية والمنسوبية ومحاباة الاقارب وافراد عائلاتهم وانهم مثال سئ في ممارسة الفساد وانتشاره في جميع مؤسسات اندونيسيا .

هذه المقدمة هي لتذكير العوائل الحاكمة في كردستان والعراق ، يا قادة الاقليم وقادة العراق بشكل عام لا تسيروا ولا تسلكوا نفس الطريق الذي سلكه سوهارتو .

ان اسماء عوائلكم سيصيبها التلوث والفساد لفترة طويلة اذا استمر فسادكم ونهبكم للمال العام ونهب رواتب الموظفين ونهب اموال النفط المهرب ونهب مبالغ المنافذ الحدودية ، ونهب الثروات الطبيعة في كردستان ، ان الزمن والايام القادمة لا ترحم ابدا ،

خذوا العبرة من سقوط حكم سوهارتو وغيره من الذين تم فضحهم بعد سرقتهم اموال شعوبهم وكانت في خزائن عوائلهم البلايين من الدولارات ،

بعد موتهم ناموا جميعا في قبور خاوية يلاحق اسم عوائلهم عار الفساد والرشوة ونهب المال العام .

د. ضياء السورملي _ لندن

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