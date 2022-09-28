قصيدة الكوكتيل قصيدة خمرية، لشاعر مهجري مجهول (*) د. رضا العطار :

خطر الساقي فقلنا هاتها * * * نحن نرضاها على علاتها

رب كأس زاد في لذاتها * * * اثر الافواه في حافاتها . . هاتها

طف ولا تمسح عن الكأس الشراب * * * طبعته شقة الخود الكعاب

إن مززناه سكرنا بالرضاب * * * قبل ان نسكر من مزاتها . . هاتها

هاتها ذوب لجين وذهب * * * سلطوا الثلج عليه فالتهب

خضخضوه فتلوى وانسكب * * * كسموط دردرت حباتها . . هاتها

جمعوا الاضداد من شتى الخمور* * * وادروا الحرب في طاس تدور

فإذا في النقع ارواح تفور * * * فورة القهوة في مغلاتها . . هاتها

هاتها تعكس اشباح الغروب * * * في خليط من عصارات تروب

كلما غصً بها حلق الطروب * * * طلب التكرار من غصًتها . . هاتها

مالنا يحل لدينا مرًها ؟ * * * تلك دنيانا ، وهذا سرها

خيرة اللذات طعما شرًها * * * ويل لمن ينفر من ويلاتها . . هاتها

لا تقل ولىً زمان الطيبات * * * دونك البحر وهاك الغانيات

لم يزل في الرأس كوكتيل الحياة * * * طافح الكأس بتذكاراتها . . هاتها

هاتها وارفع بها عبء السنين * * * عن كهول مرحوا كاليافعين

انما الساعة عند العارفين * * * ساعة خلس للعاشقين . . هاتها

* مقتبس من كتاب ادبنا وادباؤنا في المهاجر الامريكية لجورج صيدح بيروت 1957

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