موظفو شركة مقاولات يعتدون بالضرب على مصوري قناة دجلة اثناء اداء مهامهم في النجف

تعرض كادر قناة دجلة المكون من المصورين ( طاهر العساف، زيد السلامي) الى اعتداء بالضرب من قبل موظفي احدى شركات المقاولات، اثناء قيام المصورين بتوثيق مراحل تنفيذ المجسرات في محافظة النجف.

وقال الزميل طاهر العساف في اتصال هاتفي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، انه كان اليوم مع زميله المصور، في تغطية خاصة، لنقل احوال المدينة بعد انتهاء مراسيم زيارة الاربعين، بالقرب من احدى مشاريع مجسرات الزهراء التابعة لشركة “نيم” للمقاولات، وفوجئ بقيام شخصين يعملان في المشروع، بالاعتداء عليه وزميله دون مبرر، مبينا ان الشخص المعتدي ادعى انه المهندس المقيم في المشروع.

وقال اننا ابلغنا الشخص المعتدي ان تغطيتهم تهم المحافظة وليس مشاريعهم فحسب، لكن دون جدوى، ما اضطر الكادر الى الانسحاب من الموقع بعد توثيق المشادة الكلامية بين الجانبين والاعتداء من قبل المهندس المقيم.

واظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا الزملاء، لحظة اعتداء موظفي الشركة على الكادر، بالتدافع معهم والاعتداء عليهم بالضرب، لمنعهم من التصوير.

واذ تعد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ما تعرض له الزملاء، انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد المكفولة دستوريا، فانها تؤكد ان موظفي الشركات تنحصر مهامهم بتنفيذ الأعمال، كما ان مهام المصورين الصحفيين توثيق مراحل العمل والانجاز او التلكؤ.

وتطالب الجمعية الجهات المعنية كافة في محافظة النجف، الى الكف عن منع الصحفيين من أداء مهامهم، واحترام مبادئ القانون، وتوفير الحماية لهم، لنقل واقع ما يجري في المحافظة، بدل عرقلة عملهم، واستخدام العنف ضدهم، خوفا من نقل الحقائق الى الرأي العام.

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