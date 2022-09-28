نسب إنجاز متقدمة لمشروع حيوي في الأنبار

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، أمس الثلاثاء، عن انجاز 91% من مشروع ماء البغدادي في الأنبار.

وذكر المركز الاعلامي بالوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن “الوزارة انجزت 91% من اعمال مشروع ماء البغدادي في محافظة الانبار بطاقة 3000م3/بالساعة”.

وأضاف البيان، أن “المشروع سيُسهم في توفير الماء الصالح للشرب بمناطق البغدادي والقرى المجاورة لها ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة”.

وأشار، إلى ان “الاعمال الحالية تتضمن مد الخطوط الناقلة في منطقة الجبة ومنطقة الدولاب، وتنفيذ 12 كم من أصل 22 كم مسافة الخط الناقل للمشروع”.

ومضى البيان، إلى أن “الأعمال تتضمن أيضاً نصب مضخات الدفع والسحب على نهر الفرات واكمال اعمال الانهاءات المتبقية لأبنية المشروع كافة، فضلاً عن المباشرة بعملية ملء احواض الترسيب الثلاثة / بطاقة 1000 م3/ بالساعة لكل حوض استعداداً لعملية الفحص الفنية لها”.

وكان محافظ الأنبار علي فرحان، قد تحدث في وقت سابق عن تفاصيل خطة المحافظة لإعادة إعمار الطرق الغربية، فيما حدد نسبة إنجاز المنطقة الصناعية.

وقال فرحان، إن “ما يحدث بشأن إعمار الأنبار، تطور كبير بالنسبة للبلاد”، مبيناً أن “الأنبار اختلفت عن المحافظات الأخرى بسبب الرؤية التي تم وضعها للمحافظة والتخطيط السليم”.

وأضاف، أن “أحد أبرز المشاريع في المحافظة هي المنطقة الصناعية والتي تسمى مناطق الجمارك أو المنطقة الحرة”، مشيرا الى أن “نسبة إنجاز المنطقة الصناعية في المحافظة بلغت 70%”.

وعن مشاريع إعادة تأهيل طرق المحافظة، ذكر فرحان، أن “مشاريع إعادة تأهيل الطرق الغربية تتم على شكل مقاطع، حيث أن مسافة 160 كيلومترا تحولت إلى 20 مقطعاً، إضافة إلى أن الطريق من حديثة إلى عانة تم تحويله ايضا إلى 20 مقطعاً، وبالتالي هناك أكثر من 40 شركة تقوم بتأهيل الطريق الدولي بمسافة 300 كم”، لافتاً إلى أن “المشاريع تسير وفق ما مخطط لها بحسب جدول زمني”.

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