هل سيخرج اتباع التيار الصدري بتظاهرات قرب الخضراء لمنع جلسة الأربعاء؟

رهن مصدر في التيار الصدري، الثلاثاء، خروج اتباع التيار بتظاهرات منظمة بصدور القرار من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر او وزيره بشكل مباشر.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان “قوى التيار الصدري وجماهيره لم تتلق اي اوامر من زعيم التيار او وزيره بشأن التظاهر امام البرلمان لمنع جلسة الاربعاء النيابية”.

وأضاف أن “التيار ملتزم بشكل تام بتعليمات الصدر وهو بانتظار الاوامر سواء كان الخروج او السكون لحين”.

وتابع ان “التيار الصدري لم يمنع اي مواطن سواء كان صدريا او منتمي لاي طرف سياسي من التظاهر بشكل فردي”.

وتترقب الاوساط السياسية اعلان تحالف بناء الدولة والمشكل من جميع القوى السياسية وابرزها الاطار التنسيقي وتحالف العزم والقوى الكردية.

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