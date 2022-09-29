ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراق بشكل طفيف

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراق بشكل طفيف، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

كما ان بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت اسعار البورصة ليوم امس الاربعاء 147450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

بالإضافة إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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