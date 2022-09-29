الصحة تجيز الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

قرّرت وزارة الصحة شمول الفئات التي فوق سن الخمس سنوات بلقاح فايروس كورونا، فيما أوعزت بإعطاء الجرعة الرابعة على أن تكون بعد ستة أشهر من آخر جرعة.

وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أن “الوزارة قررت اعطاء اللقاح المضاد لفايروس كورونا للأعمار من 5 سنوات ولغاية 12 سنة”.

وتابع البيان، أن “الوزارة قررت أيضاً منح الجرعة الرابعة (المعززة الثانية) من لقاح فايزر – بايونتك من قبل مجاميع الاختطار واختياريا لبقية الفئات على ان تكون بعد ستة اشهر من آخر جرعة لقاح من لقاحات كوفيد-19”. وعلى صعيد متصل، ذكر بيان آخر للوزارة أن “وزير الصحة هاني موسى العقابي استقبل رئيس الشركة التركية (نوح أوغلو) المنفذة لمشروع مستشفى المعامل سعة 100 في بغداد الرصافة والوفد وبحضور مدير عام دائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة حسام علوان ومدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور علاء كاظم المحمداوي”.

وتابع البيان، ان “اللقاء بحث عمل الشركة التركية والتأكيد على انجاز مشروع مستشفى المعامل وتم الاستماع الى اهم المتطلبات اللازمة للشركة لغرض الانجاز وحسب التوقيتات المطلوبة”.

وأشار، إلى أن “وزير الصحة أوعز بتوفير جميع متطلبات الشركة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وحث الشركة على ان تتقدم في العمل وتسارع في الانجاز للمستشفى لما له من اهمية لمنطقة المعامل والمناطق المحيطة بها في تقديم خدمات صحية للمواطنين”.

إلى ذلك، أكدت الوزارة في بيان منفصل، أن “المركز الوطني للسيطرة على العوز المناعي في دائرة الصحة العامة عقد اجتماعاً مع خبراء برنامج الأمم المتحدة المعني بفايروس العوز المناعي البشري/ الايدز عبر الدائرة الالكترونية”.

وذكر البيان، أن “الاجتماع تضمن مناقشة مسودة الخطة الستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة والوقوف على اهم المعوقات والتحديات التي تخص البرنامج الوطني للايدز والعدوى المنقولة جنسيأ في العراق وإيجاد الحلول لها”. ومضى البيان، إلى أن “الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات لغرض وضع الصيغة النهائية للخطط المستقبلية”. وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن الموقف الأسبوعي لجائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، إن المختبرات الصحية “سجلت 733 إصابة بفايروس كورونا، و 3 وفيات، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 505 حالات”.

وأضافت، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال الاسبوع الماضي بلغ 37024 شخصا”.

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