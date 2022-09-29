الفتح: الحكومة الجديدة مهمتها تتركز على ملفين.. وموعد الانتخابات متوقع

حدد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الخميس، المهمة الرئيسية للحكومة القادمة.

وقال الحياني ، إن “الإطار التنسيقي يسعى خلال المرحلة القادمة لتشكيل حكومة خدمات تلبي طموحات المواطن العراقي كما ان مهمة رئيس الوزراء القادم هي حل البرلمان واعادة الانتخابات”.

وأضاف، انه “في حال تم تشكيل الحكومة وحصلت على مباركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فمن المؤكد ان يتم تحديد الانتخابات المقبلة في الشهر 10 من السنة القادمة”.

وأكد الحياني، أن “العراق في المرحلة الحالية بأمس الحاجة الى وجود حكومة لديها كامل الصلاحيات وليس حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ الكثير من القرارات المصيرية”.

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