Posted on by

الفتح: الحكومة الجديدة مهمتها تتركز على ملفين.. وموعد الانتخابات متوقع

حدد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الخميس، المهمة الرئيسية للحكومة القادمة.

وقال الحياني ، إن “الإطار التنسيقي يسعى خلال المرحلة القادمة لتشكيل حكومة خدمات تلبي طموحات المواطن العراقي كما ان مهمة رئيس الوزراء القادم هي حل البرلمان واعادة الانتخابات”.

وأضاف، انه “في حال تم تشكيل الحكومة وحصلت على مباركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فمن المؤكد ان يتم تحديد الانتخابات المقبلة في الشهر 10 من السنة القادمة”.

وأكد الحياني، أن “العراق في المرحلة الحالية بأمس الحاجة الى وجود حكومة لديها كامل الصلاحيات وليس حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ الكثير من القرارات المصيرية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close