الكاظمي يتوعد بملاحقة مطلقي الصواريخ ويجدد الدعوة للحوار السياسي

توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء بملاحقة المتورطين بقصف المنطقة الخضراء حيث مبنى مجلس النواب العراقي مجددا الدعوة لحوار سياسي لتجاوز الأزمة الراهنة في بلاده.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان أن الكاظمي وجه القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء والقاء القبض عليهم.

ودعا المتظاهرين إلى الإلتزام بالسلمية وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر. ورأى أن الوضع الأمني الراهن في بلاده يعد انعكاسا للوضع السياسي مجددا الدعوة للحوار بين كل القوى المعنية بالشان السياسي للخروج من الأزمة الحالية.

وأصيب سبعة عسكريين بجروح اليوم في قصف بقذائف الهاون استهدف محيط مبنى البرلمان بالتزامن مع جلسة شهدت التصويت على رفض استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.