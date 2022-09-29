Posted on by

الكويت تعلن ادانتها واستنكارها للقصف الايراني لإقليم كردستان

بغداد

اعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عن ادانتها واستنكارها للقصف الايراني لإقليم كردستان.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها ، “عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين ‏للإستهداف المدفعي والصاروخي الإيراني لعدة مناطق في إقليم كردستان بجمهورية العراق الشقيق والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في تعدٍ سافر على أمنه وسيادته وسلامة مواطنية”.

وأكد البيان “دولة الكويت تتضامن مع جمهورية العراق الشقيق”، معربةّ “عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.

هذا وأدانت دول عربية وغربية الضربات الإيرانية على إقليم كردستان والتي تمثل تعديا على سيادة العراق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close