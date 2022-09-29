المركزي الروسي يمدد القيود على سحب الأموال خارج البلاد حتى أبريل 2023

أعلن البنك المركزي الروسي تمديد القيود المفروضة على سحب الأموال خارج البلاد للأفراد والكيانات القانونية الأجنبية للدول غير الصديقة لروسيا عبر الوسطاء حتى الـ 31 من مارس 2023.

وأشار البنك إلى أن الحظر سيستمر حتى التاريخ المحدد على الأفراد غير المقيمين من الدول غير الصديقة الذين لا يعملون في روسيا وكذلك الكيانات القانونية من هذه الدول.

أما المواطنون الروس من الدول الصديقة فسيكونون قادرين على تحويل ما يصل إلى مليون دولار إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية في غضون شهر، وما يصل إلى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عبر أنظمة التحويل المالي.

كما ويحق للأفراد غير المقيمين الذين يعملون في روسيا تحويل الأموال إلى الخارج بمقدار الأجور.

هذه الخاصية ستكون متاحة لممثلي الدول الصديقة وغير الصديقة لروسيا.

المصدر: تاس

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